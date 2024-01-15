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Мировое обозрение

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Захарова назвала прошлогодним гороскопом план войны Германии с Россией

Захарова назвала прошлогодним гороскопом план войны Германии с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке» прогнозы Минобороны Германии о том, что летом текущего года могут произойти боевые столкновения между НАТО и Россией в случае поражения Украины на поле боя.

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