Захарова назвала прошлогодним гороскопом план войны Германии с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке» прогнозы Минобороны Германии о том, что летом текущего года могут произойти боевые столкновения между НАТО и Россией в случае поражения Украины на поле боя.