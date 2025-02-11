Диетолог Стародубова: замороженные ягоды помогают поддерживать иммунитет

С их помощью блюда можно сделать легкими и полезными Замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие, в них даже выше содержание полифенольных соединений, помогающих поддерживать здоровье и иммунитет, сообщила РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.