Диетолог Стародубова: замороженные ягоды помогают поддерживать иммунитет

С их помощью блюда можно сделать легкими и полезными Замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие, в них даже выше содержание полифенольных соединений, помогающих поддерживать здоровье и иммунитет, сообщила РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.
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