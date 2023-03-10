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Глава Марий Эл встретился с семьями мобилизованных, пожаловавшихся Путину на отправку на передовую «без должной подготовки»

Глава Марий Эл встретился с семьями мобилизованных, пожаловавшихся Путину на отправку на передовую «без должной подготовки»

Руководитель Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с семьями мобилизованных, которые пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину на отправку на передовую «без должной подготовки».

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