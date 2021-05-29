Спутник

238 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Гришин
    Возможно и видел, но как работает - не вникалКогда появился пе...
  • Cергей Шапорев
    Туда Бузову приведут и… успех гарантирован.))На Бутырском валу...
  • Татьяна Морозова
    замечательно ! но если бутылка вина в этом баре будет стоить столько сколько в Масандре +перелёт из Москвы в Крым и о...На Бутырском валу...

Версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны — Онищенко

Версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны — Онищенко

Ученые сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Но подобные заявления не могут быть подтверждены из-за неработающей конвенции биологическому и токсинному оружию, отметил академик РАН, депутат Геннадий Онищенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх