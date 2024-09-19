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Доходы российских блогеров резко снизились

Доходы российских блогеров резко снизились

Доходы блогеров в России резко снизились на фоне блокировок и замедления популярных платформ. Участники рекламного рынка объясняют это переходом рекламодателей на другие, более предсказуемые форматы, а также избытком предложения на блогерском рынке.

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