Доходы российских блогеров резко снизились

Доходы блогеров в России резко снизились на фоне блокировок и замедления популярных платформ. Участники рекламного рынка объясняют это переходом рекламодателей на другие, более предсказуемые форматы, а также избытком предложения на блогерском рынке.
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