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Какие запросы задают пользователи нейросетям Яндекса в жару

Аналитики Яндекса проанализировали запросы, которые задают пользователи Нейро с приходом жары. Нейро – сервис в поиске Яндекса, основанный на нейросетях, он ищет информацию в интернете и на основе источников создает единый ответ на запрос.

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