Какие запросы задают пользователи нейросетям Яндекса в жару

Аналитики Яндекса проанализировали запросы, которые задают пользователи Нейро с приходом жары. Нейро – сервис в поиске Яндекса, основанный на нейросетях, он ищет информацию в интернете и на основе источников создает единый ответ на запрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)