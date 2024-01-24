Зеленский подписал указ о возвращении в состав Украины «исторически населённых» украинцами территорий России

Игорь Михайлович

они вроде бы ещё древний египет основали. там "учёный" есть, по фамилии Бебик. так он всё грамотно объяснил "этническим украинцам" (о которых нет упоминания, кстати, ни в одном историческом документе в мире), что и египет они основали. у нас тоже такие "учёные" имеются, к слову сказать