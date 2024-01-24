Киев намерен "вернуть" не только "оккупированные" Россией территории четырех новых регионов, но и "исторические" земли Украины.
Зеленский подписал указ о возвращении в состав Украины «исторически населённых» украинцами территорий России
Комментарии
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Игорь Михайлович
они вроде бы ещё древний египет основали. там "учёный" есть, по фамилии Бебик. так он всё грамотно объяснил "этническим украинцам" (о которых нет упоминания, кстати, ни в одном историческом документе в мире), что и египет они основали. у нас тоже такие "учёные" имеются, к слову сказать
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Что- то как- то скромно! Всего- то Кубань и Белгород! А вот есть на Волге под Саратовом село Новая Квасниковка. Так вот: Государыня наша императрица Елизавета Петровна повелела перевезти туда семьи украинцев для работ в соляных промыслах. Если бы Зеля получше учил историю- он бы Украину нарисовал вплоть до Волги!
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1 час.
Владимир
Украина це львов. Малороссы не были украинцами. Польские рабы це украинцы.
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3 мин.
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