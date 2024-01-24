☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Зеленский подписал указ о возвращении в состав Украины «исторически населённых» украинцами территорий России

Зеленский подписал указ о возвращении в состав Украины «исторически населённых» украинцами территорий России

Киев намерен "вернуть" не только "оккупированные" Россией территории четырех новых регионов, но и "исторические" земли Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Михайлович
они вроде бы ещё древний египет основали. там &quot;учёный&quot; есть, по фамилии Бебик. так он всё грамотно объяснил &quot;этническим украинцам&quot; (о которых нет упоминания, кстати, ни в одном историческом документе в мире), что и египет они основали. у нас тоже такие &quot;учёные&quot; имеются, к слову сказать
Ответить
2 час.
SI
Sergey Ivanov
Что- то как- то скромно! Всего- то Кубань и Белгород! А вот есть на Волге под Саратовом село Новая Квасниковка. Так вот: Государыня наша императрица Елизавета Петровна повелела перевезти туда семьи украинцев для работ в соляных промыслах. Если бы Зеля получше учил историю- он бы Украину нарисовал вплоть до Волги!
Ответить
1 час.
Владимир
Украина це львов. Малороссы не были украинцами. Польские рабы це украинцы.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх