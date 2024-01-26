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Вечерний Новосибирск

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Зиккурат времен СССР продают за 8 млн в Новосибирске

Зиккурат времен СССР продают за 8 млн в Новосибирске

Возможно, самая загадочная постройка новосибирского левобережья пустует уже несколько десятилетий. Строение на перекрестке Троллейной и Пархоменко значится в кадастровой карте как «объект для завершения строительства ЦТП-54 с надстройкой двух этажей под оздоровительный центр».

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