Зиккурат времен СССР продают за 8 млн в Новосибирске

Возможно, самая загадочная постройка новосибирского левобережья пустует уже несколько десятилетий. Строение на перекрестке Троллейной и Пархоменко значится в кадастровой карте как «объект для завершения строительства ЦТП-54 с надстройкой двух этажей под оздоровительный центр».