Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Пульхерия Djem
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Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото.

Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова В ходе большого аудита всего и вся, затеянного Дональдом Трампом, Илон Маск, глава DOGE, внезапно покусился на святое: он предложил посмотреть, а что там с золотыми запасами в легендарном Форт-Ноксе.

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