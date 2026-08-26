Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в советских магазинах всегда не хватало именно синих рубашек

У каждого, кто застал советскую торговлю, есть свой список вещей, которые «нельзя было достать». Списки разнятся, но одна позиция повторяется в мемуарах и устных воспоминаниях с завидным постоянством: обыкновенная мужская рубашка нормального цвета и нормального размера.

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