Почему в советских магазинах всегда не хватало именно синих рубашек

У каждого, кто застал советскую торговлю, есть свой список вещей, которые «нельзя было достать». Списки разнятся, но одна позиция повторяется в мемуарах и устных воспоминаниях с завидным постоянством: обыкновенная мужская рубашка нормального цвета и нормального размера.