Диетолог Михалёва назвала мясо «по-французски» опасным видом ужина

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что блюда с содержанием большого количества жира, углеводов и соли не следует есть на ужин из-за риска набора веса.
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