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Член ВГА региона Рогов: в Запорожье с 5 утра слышны взрывы, работает украинская ПВО

Член ВГА региона Рогов: в Запорожье с 5 утра слышны взрывы, работает украинская ПВО

С раннего утра в городе Запорожье, который на данный момент подконтролен ВСУ, звучали взрывы. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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