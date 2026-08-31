Дорожный ремонт в Новосибирске выполнили на 99%

За сезон подрядчики обновили около 493 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Помимо укладки нового асфальта, специалисты устраняли дефекты покрытия, выравнивали канализационные люки с проезжей частью и меняли крышки люков там, где это требовалось.