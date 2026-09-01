Новые удары по целям в столице Украины на фоне отказа ЕС дать ЗУР к Patriot ВСУ

Неформальная встреча глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Ирландии завершилась без конкретных результатов по передаче Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
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