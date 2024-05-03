Петербургские археологи обнаружили редкие памятники древних культур во время раскопок в Краснодарском крае

Здесь планируется создать историко-археологический парк В ходе археологических раскопок на хуторе Шептальский Крымского района Краснодарского края специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили редкие памятники древних культур.
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