Следователи нашли 48 мигрантов по итогам рейда в двух кафе Петербурга

Почти 50 иностранцев были найдены по итогам рейда в двух кафе Центрального района Санкт-Петербурга. Двое из них были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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