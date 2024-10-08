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Следователи нашли 48 мигрантов по итогам рейда в двух кафе Петербурга

Следователи нашли 48 мигрантов по итогам рейда в двух кафе Петербурга

Почти 50 иностранцев были найдены по итогам рейда в двух кафе Центрального района Санкт-Петербурга. Двое из них были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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