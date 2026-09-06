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Севастопольский аквариум из‑за финансового кризиса может продать редкие экспонаты

Севастопольский аквариум из‑за финансового кризиса может продать редкие экспонаты

Уникальная коллекция Севастопольского аквариума оказалась под угрозой — из‑за резкого падения доходов музей вынужден рассматривать крайние меры.

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