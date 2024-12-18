МО: крымские десантники двумя дронами уничтожили танк Abrams в Курской области

Расчеты беспилотников десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ двумя дронами ликвидировали американский танк Abrams в Курской области.
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