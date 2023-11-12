ФБР подозревает мэра Нью-Йорка в коррупции при открытии генконсульства Турции

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency В ФБР подозревают мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в коррупции и помощи Турции в открытии генерального консульства, несмотря на претензии со стороны пожарной охраны, сообщили в издании New York Times.
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