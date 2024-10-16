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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Середина недели и соответствующий стишок вам, други. Держимся, держимся

Середина недели и соответствующий стишок вам, други. Держимся, держимся! До пятницы два шага. И чтобы жизнь с удвоенной силой заиграла яркими красками, держите большую подборку праздников на 16 октября.

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