Смерть Навального натолкнула Трампа на мысли об упадке США

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первый публичный комментарий о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), раскритиковав власти США.