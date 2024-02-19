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Смерть Навального натолкнула Трампа на мысли об упадке США

Смерть Навального натолкнула Трампа на мысли об упадке США

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первый публичный комментарий о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), раскритиковав власти США.

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