МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Украинские боевики беспилотниками атаковали Воронежскую и Белгородскую области, разборка подбитой в зоне СВО западной техники показала отсутствие прорывных технологий, а украинцы стали заложниками западных спецслужб.
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