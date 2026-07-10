Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС очень чувствительной

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции очень чувствительна и деликатна. Такое мнение 10 июля высказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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