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ИА Регнум

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Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС очень чувствительной

Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС очень чувствительной

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции очень чувствительна и деликатна. Такое мнение 10 июля высказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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