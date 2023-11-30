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Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Был шанс набрать хотя бы очко, но нас наказали в мелочах. Нужно быть предельно собранными»

«Неплохо играли, забили три гола – для нас сейчас это редкость, были еще моменты. Но усеченный состав у ЦСКА, и есть маленькие вещи, которые они делали лучше.

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