«Северные потоки»: американский прагматизм и европейская неадекватность

Появившиеся примерно месяц тому назад первые сообщения о том, что Евросоюз намерен наложить санкции на газопроводы «Северный поток – 1 и 2», поначалу ничего, кроме саркастической улыбки у большинства российских экспертов не взывали.
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