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Закон, порядок, государство

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На Кубани полицейские и общественники проводят профилактические антикоррупционные мероприятия

На Кубани полицейские и общественники проводят профилактические антикоррупционные мероприятия

В Лабинском районе участковые уполномоченные полиции совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Лабинскому району Еленой Бородиной провели правовой семинар с работниками Централизованной библиотечной системы.

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