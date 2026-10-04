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Жители Амстердама обратились в суд из-за очередей за картошкой фри

Жители Амстердама обратились в суд из-за очередей за картошкой фри

Жители Амстердама обратились в суд из-за очередей к закусочной, ставшей популярной в TikTok. Они требуют перенести заведение в помещение, где посетители смогут ждать заказы и есть внутри.

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