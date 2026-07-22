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Новости Брянска

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В Красноярске стартовал инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!»

В Красноярске стартовал инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!»

В инвестиционном портфеле Красноярского края до 2030 года — свыше 290 проектов, значительная часть которых сосредоточена в Арктической зоне, где запланированы инвестпроекты более чем на 12 трлн рублей и создание порядка 90 тысяч рабочих мест.

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