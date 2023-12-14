Регулятор Великобритании хочет ограничить трансграничные комиссии Mastercard и Visa

Британский регулятор платежей предложил ограничить комиссии за трансграничный обмен для розничных продавцов и других предприятий, взимаемые Mastercard и Visa по транзакциям, совершаемым между единым рынком Великобритании и Европы.
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