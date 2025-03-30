«Великая охота на ведьм»: отрывок из книги

В издательстве «КоЛибри» выходит книга «Великая охота на ведьм». «Сноб» публикует отрывок.Борьба с «мятежницами и ослушниками»: возникновение «преступления против величия»Развитие процедуры следствия, поощрение признанияБудем исходить из единственной вещи, имеющейся в нашем распоряжении: приговоры и признания, сохранившиеся в архивах.
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