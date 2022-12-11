О коррупции шел разговор за круглым столом в Думе Уссурийска

В Думе Уссурийского городского округа разговор шел о коррупции. Обсудить актуальные вопросы, связанные с причинами возникновения этого явления в обществе и способы противодействия, собрались члены Молодежного совета, депутаты и представители правоохранительных органов, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.