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О коррупции шел разговор за круглым столом в Думе Уссурийска

О коррупции шел разговор за круглым столом в Думе Уссурийска

В Думе Уссурийского городского округа разговор шел о коррупции. Обсудить актуальные вопросы, связанные с причинами возникновения этого явления в обществе и способы противодействия, собрались члены Молодежного совета, депутаты и представители правоохранительных органов, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.

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