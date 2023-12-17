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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов уверен, что Абскаль покинет «Спартак»: «Он претендует на пост тренера «Севильи», сорвется туда. Карпин – идеальная фигура для красно-белых»

Радимов уверен, что Абскаль покинет «Спартак»: «Он претендует на пост тренера «Севильи», сорвется туда. Карпин – идеальная фигура для красно-белых»

– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи».

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