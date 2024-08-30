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Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

«Росатом»: Раньше ничего подобного никому в мире в голову не приходило. Это — страшная авантюра Киева Украинское правительство намерено приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да? А что с ними делать??? Центральной и Западной Окраиной???
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4 час.
Юрий Николаев
Похоже ЗЕ торчок от наркоты совсем с катушек съехал! Он собрался (не известно каким образом) перевести реактор на украину. Не догадываетесь для чего? Вероятнее всего что бы ВЗОРВАТЬ и потом обвинить в этом НАС, то бишь Россию! Но по любому не откажется от ядерного террора!!!
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4 час.
Добрый Кот
Изолировать ото всех и демилитаризировать,но не присоединять. А то партизаны по всей России, свободно как новые россияне расползутся и будут десятилетиями подрывать страну изнутри. Так что пусть останутся отдельной аграрной страной.
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3 час.

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