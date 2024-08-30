Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

Юрий Николаев

Похоже ЗЕ торчок от наркоты совсем с катушек съехал! Он собрался (не известно каким образом) перевести реактор на украину. Не догадываетесь для чего? Вероятнее всего что бы ВЗОРВАТЬ и потом обвинить в этом НАС, то бишь Россию! Но по любому не откажется от ядерного террора!!!