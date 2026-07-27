В Алтайский край в 2026 году въехало почти на 30% больше мигрантов

Правила пребывания мигрантов в России ужесточены. 26 июля президент подписал пакет законов об этом. В Алтайский край за первые шесть месяцев 2026 года въехало 290 тысяч иностранцев, и это почти на 28% больше, чем за этот же период в прошлом году, сообщили "Толку" в региональном управлении МВД.