НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В Алтайский край в 2026 году въехало почти на 30% больше мигрантов

В Алтайский край в 2026 году въехало почти на 30% больше мигрантов

Правила пребывания мигрантов в России ужесточены. 26 июля президент подписал пакет законов об этом. В Алтайский край за первые шесть месяцев 2026 года въехало 290 тысяч иностранцев, и это почти на 28% больше, чем за этот же период в прошлом году, сообщили "Толку" в региональном управлении МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии