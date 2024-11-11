В Историческом парке открылась выставка «Без срока давности», посвященная военным преступлениям фашистов

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие выставочного проекта «Без срока давности», который освещает ужасы, совершенные фашистами и их пособниками над советским народом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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