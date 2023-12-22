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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первой Baldur's Gate исполнилось 25 лет Первой игре Baldur’s Gate исполнилось 25 лет. Разр...

Первой Baldur's Gate исполнилось 25 лет Первой игре Baldur’s Gate исполнилось 25 лет. Разр...

Первой Baldur's Gate исполнилось 25 летПервой игре Baldur’s Gate исполнилось 25 лет. Разработанная тогда еще бурно развивающейся компанией Bioware, она была выпущена 21 декабря 1998 года в Северной Америке, навсегда изменив ландшафт классических электронных ролевых игр.

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