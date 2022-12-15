СССР-Россия

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  • карюкалов вячеслав
    Ибо...Советы от Тоомаса...
  • карюкалов вячеслав
    Эх ностальгия.Советы от Тоомаса...
  • Сергей
    Поедут, ещё как поедут и будут улыбаться и раскланиваться. И весь этот балаган будет за государственные деньги. Так б...России предлагают...

По заветам Бжезинского

По заветам Бжезинского

Этнический поляк З.Бжезинский ненавидел Россию и, одновременно, не верил в независимую Украину, поэтому много лет убеждал западные элиты в необходимости помогать ей, в том числе оружием:  «Речь идет не о прямом военном участии, о поставке вооружений.

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