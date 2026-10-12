Inside The Secret Russian-Iranian Military-Energy-Pipeline Laundering Machine

As has been proven time and time again in multiple scenarios: ‘Where there’s a will, there’s a way around any sanctions’ and, despite looming deadlines to end all Russian oil and gas imports -- with promises to keep reducing them before that -- the European Union (EU) appears to be continuing to play a sanctions-skirting game with Moscow.
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