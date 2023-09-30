Бывший разведчик морской пехоты американской армии Скотт Риттер, дал интервью YouTube-каналу Through the eyes of и заявил о том, что президент Владимир Зеленский к моменту подписания капитуляции Украиной не сможет присутствовать, так как будет мертв.
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