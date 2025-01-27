В Северном отпраздновали День студента и поздравили всех Татьян с именинами

25 января, в один из самых ярких и душевных дней зимы, на катке с искусственным льдом по адресу Челобитьевское шоссе, 14, корпус 3 развернулась праздничная программа, объединившая студентов и всех, кто ценит молодость и задор.
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