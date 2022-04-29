В ДТП на улице Бирюзова в Рязани пострадали двое взрослых и ребёнок

Напомним, авария произошла в четверг, 28 апреля, примерно в 17.05. По предварительным данным полиции, 65-летний житель Рыбного за рулём «Киа Спортейдж» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края дороги «Газель».