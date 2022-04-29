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  • Slavon POLKOVNIK
    Отправте эту псину вонючую на передовую , падаль должен в ноги кланятся что наша армия сражается щас с бандеровцами а...Оскорблявший деса...
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В ДТП на улице Бирюзова в Рязани пострадали двое взрослых и ребёнок

В ДТП на улице Бирюзова в Рязани пострадали двое взрослых и ребёнок

Напомним, авария произошла в четверг, 28 апреля, примерно в 17.05. По предварительным данным полиции, 65-летний житель Рыбного за рулём «Киа Спортейдж» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края дороги «Газель».

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