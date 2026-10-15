Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по шорт-треку Константин Ивлиев поделился в интервью с «СЭ» воспоминаниями о знакомстве с собаками фигуристки Александры Трусовой на тренировочной базе в Новогорске.
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