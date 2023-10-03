Эти старые фотографии показывают, как столица Сирии выглядела полвека назад

Сейчас Сирия стала местом одного из самых страшных конфликтов на земле за последние пять лет. Наиболее узнаваемые образы этой ближневосточной страны показывают разбомбленные здания, груды камней и беженцев.
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