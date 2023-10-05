Хирург Вдовин пожаловался на боли в коленях после операции у Хайдарова

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, который пострадал от неудачной операции по увеличению ягодиц у звездного хирурга Тимура Хайдарова, пожаловался на состояние своего здоровья после удаления имплантов, сообщает kp.
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