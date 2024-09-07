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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби не спешит подписать контракт и, возможно, хочет увидеть, в каком направлении движется «Питтсбург» (Эллиотт Фридман)

Как отмечает Эллиотт Фридман, возможно, 37-летний форвард не торопится с решением, поскольку хочет увидеть, в каком направлении движется клуб.

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