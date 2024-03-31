LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Решила есть авокадо каждый день. Рассказываю результат.

Многие по непонятным мне причинам забывают кушать фрукты и овощи и честно не понимаю почему так? Почему люди не стыдятся и с большим желанием стремятся съесть булочку или колбасу или фаст-фуд, но мало кто стремится поесть и вправду полезную пищу такую как фрукты или овощи и ведь по сути они такие ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх