Решила есть авокадо каждый день. Рассказываю результат.

Многие по непонятным мне причинам забывают кушать фрукты и овощи и честно не понимаю почему так? Почему люди не стыдятся и с большим желанием стремятся съесть булочку или колбасу или фаст-фуд, но мало кто стремится поесть и вправду полезную пищу такую как фрукты или овощи и ведь по сути они такие ….