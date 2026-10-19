Виктория Кулагина провела в висе на подъёмах ступней на воздушном кольце 1 минуту 18 секунд, и 10 октября 2026 года достижение официально внесли в Книгу рекордов России.
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