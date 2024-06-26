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За рулем

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Водители и курьеры в лидерах по росту зарплат

Водители и курьеры в лидерах по росту зарплат

Согласно данным сервисов «Работа.ру» и «Подработка», за последний год средние зарплаты водителей увеличились на 17,8%, а курьеров – на 28,2%В мае 2024 года средние зарплатные предложения для водителей достигли 109,3 тыс.

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