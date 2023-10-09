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Считала себя некрасивой и мечтала стать криминалистом: что известно о новой «Мисс Россия»

Считала себя некрасивой и мечтала стать криминалистом: что известно о новой «Мисс Россия»

«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева из Петербурга в первом большом интервью «Известиям» после победы рассказала, как попала в модельный бизнес, а также о детских комплексах по поводу собственной внешности и даже буллинге в школе.

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