Считала себя некрасивой и мечтала стать криминалистом: что известно о новой «Мисс Россия»

«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева из Петербурга в первом большом интервью «Известиям» после победы рассказала, как попала в модельный бизнес, а также о детских комплексах по поводу собственной внешности и даже буллинге в школе.
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