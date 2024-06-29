При беспилотной атаке ВСУ в Рыльском районе Курской области погибли пять человек

Атаки ВСУ на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов продолжаются и, несмотря на то, что наши средства ПВО их сбивают десятками, изредка некоторые дроны становятся причиной гибели мирных жителей.
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